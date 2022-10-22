استشهاد فلسطيني طعن مستوطن في القدس المحتلة

قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فلسطينيا قالت انه قام بطعن مستوطن في القدس المحتلة مساء السبت واشارت انها تمكنت من تصفيه المهاجة الذي حاول الفرار بعد تنفيذه العملية

واشارت مواقع اعلامية عبرية ان ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص على الشاب الفلسطيني الذي طعن مستوطنا يبلغ العشرين من العمر واصابة بجروح خطيرة في في شارع “شيشت هيام” بحي الشيخ جراح بالقدس وقالت ان قوات الجيش الاسرائيلي والشرطة أطلقت النار على منفذ عملية الطعن لدى فراره تجاه ملعب كرة قدم صغير قرب الشيخ جراح على بعد كيلو متر واحد من مكان العملية.

في المقابل قال موقع أخبار من الميدان العبري : طعن المنفذ حارس أمن في القطار الخفيف في شارع شيشة هياميم في القدس.

عملية طعن قرب #شعفاط في #القدس المحتلة والمصاب مستوطن وحالته خطيرة.. وسائل إعلام عبرية: إرسال قوات لمكان العملية للبحث عن المنفذ pic.twitter.com/IFMX7WbHUI — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) October 22, 2022

ونقل موقع انتلي نيوز العبري عن الناطق بإسم الشرطة في القدس المحتلة :

تلقت الشرطة قبل قليل بلاغاً عن حادث طعن في شارع شيشة حاييم في القدس.تم استدعاء العديد من قوات الشرطة إلى مكان الحادث .وتم إجلاء شخص مصاب بجروح خطيرة من مكان الحادث (بحسب المسؤولين الطبيين) لتلقي العلاج. لا تزال خلفية الحادث قيد التحقيق.

تم تحديد مكان منفذ عملية الطعن في القدس وتم تحييده بإطلاق النار بالقرب من المقر الوطني.