استشهاد فلسطيني نفذ عملية طعن

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، عند مفترق "غوش عتصيون" جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الاسرائيلي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن الشاب الفلسطيني قتل على مفترق "غوش عتصيون" بعد تنفيذه عملية طعن، فيما لم تسجل إصابات في صفوف الجيش.

وتشير المعلومات الاوليه ان الشهيد هو فالح موسى شاكر جرادات من بلدة سعير بمحافظة الخليل

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال منعت وصول طواقم الإسعاف للمصاب.

وقالت قناة 14 العبرية ان قوة إسرائيلية تلاحق السيارة التي أنزلت المنفذ في المكان