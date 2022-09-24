استشهاد منفذ العملية.. دهس جنديين اسرائيليين قرب نابلس

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم السبت، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل القوات الإسرائيلية، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس، قرب مستوطنة "حفات جلعاد" في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام فلسطينية، عن إصابة جنديين اسرائيليين، في موقع العملية، نفى الجيش الاسرائيلي وقوع اي إصابات في صفوف قواته.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أحبط جندي إسرائيلي محاولة دهس قرب مستوطنة حفات جلعاد، بعدما أطلق النار نحو مركبة أسرعت تجاههم وأدى لتحييد المنفذ"، مضيفا أن "لا إصابات في صفوف القوات".

#عاجل| إذاعة جيش الاحتلال: عملية دهس قرب مستوطنة حفات جلعاد قرب نابلس، لم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش ، واستشهاد الشاب الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه pic.twitter.com/jKWdNu5iG8 — فلسطين الآن (@paltimes2015) September 24, 2022

تهريب أسلحة

كما زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب 34 مسدساً وأجزاء أسلحة في منطقة الأغوار الليلة الماضية واعتقال شابين من أريحا.

ونقلت صحيفة "معاريف" عبرية، عن متحدث باسم الجيش، قوله إن "عملية مشتركة بين الجيش والشرطة والشين بيت، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب أسلحة".

مسافر يطا

ميدانيا أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، كما أصيب ثلاثة صحفيين بجروح متفاوتة، خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، عليهم أثناء خلال قمعها اليوم السبت للفعالية المساندة للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنعتهم من التغطية.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت المواطنين والمتضامنين الأجانب من الوصول إلى قرية التوانة ببلدة يطا، جنوب الخليل، لمساندة الأهالي في ظل مواصلة عمليات الاستيطان، الهادفة لترحيل المواطنين من أراضيهم.