استطلاع لفنان مصري: من يحكم مصر بعد السيسي؟

أجرى الفنان المصري المعارض، عمرو واكد، استطلاعا لآراء متابعيه عبر تويتر، بشأن التوجه الفكري المفضل لديهم لرئيس البلاد، "بعد رحيل نظام عبد الفتاح السيسي".

وانتهى الاستطلاع مساء الخميس، مستقرا على تفضيل 35% من المتابعين لهوية علمانية ليبرالية، فيما فضل 30% إسلاميا سياسيا.

وفي المرتبة الثالثة حل خيار "الاشتراكي"، بواقع 22%، وأخيرا "عسكري" بـ14%.

وشارك المئات بالاستطلاع وشهد تفاعلا واسعا لناشطين ومعلّقين.

ويترقب متابعون الأحداث في مصر، الجمعة، وسط دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد السيسي.

وكان الفنان والمقاول "محمد علي" قد دعا للاحتجاج الجمعة، بعد سلسلة فيديوهات كشف فيها عن معلومات بشأن فساد رئيس نظام الانقلاب.