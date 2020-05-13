استعدادا لتشكيل الحكومة.. غانتس يستقيل من رئاسة الكنيست

أفادت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأن بيني غانتس زعيم تحالف “أزرق أبيض” قدم استقالته الليلة الماضية من رئاسة الكنيست.

وأضافت أنه تم خلفا له تعيين النائب ياريف ليفين المنتمي لحزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية يوم غد الخميس.

ويعني أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية نهاية لحالة الجمود التي أصابت الحياة السياسية في إسرائيل بالشلل لأكثر من عام وقادتها إلى إجراء ثلاثة انتخابات.

وبموجب اتفاق نتنياهو وغانتس، فإن نتنياهو سيتولى رئاسة الوزراء لـ18 شهرا قبل أن يسلم المنصب لغانتس في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021.

وكان تم انتخاب غانتس لرئاسة الكنيست في آذار/مارس في إطار بلورة الاتفاق مع نتنياهو.