استعراض قوة..تحليق مشترك لمقاتلات سعودية وأميركية فوق الخليج (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع السعودية على حسابها الرسمي في موقع تويتر الأحد، فيديو وصورا تظهر طائرات مقاتلة سعودية واميركية تقوم بتحليق مشترك في سماء الخليج، فيما بدا استعراضا للقوة ورسالة موجهة لايران في اعقاب هجمات مشبوهة استهدفت ناقلات نفط في خليج عمان.

وتظهر الطائرات وهي من طراز "ف 15 سي" في الصور والفيديو وهي تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جوا تابعة للقوتين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في تغريدة ملحقة أن المهمة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

وكانت السعودية دعت لاتخاذ إجراءات سريعة لتأمين إمدادات الطاقة من منطقة الخليج بعد أن ألقت الولايات المتحدة بمسؤولية هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز على إيران بما يزيد من مخاوف نشوب مواجهة أوسع نطاقا في المنطقة.

وأدت الهجمات على ناقلتين يوم الخميس إلى تفاقم الأزمة الناجمة عن هجمات مماثلة على أربع سفن في مايو أيار إذ ألقت واشنطن بمسؤوليتها على طهران أيضا. والتوتر محتدم من الأصل بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي.

ونفت إيران أي دور لها في الهجمات على الناقلتين جنوبي مضيق هرمز الذي يمر منه أغلب نفط السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وباقي الدول المنتجة للخام في المنطقة للأسواق العالمية.

وأنحى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باللوم على إيران في هجمات تعرضت لها ناقلتا نفط في‭ ‬ خليج عُمان ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ ”موقف حاسم“ ولكنه قال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرتها اليوم الأحد إن السعودية لا تريد حربا في المنطقة.

وقال إن ”المملكة لا تريد حرباً في المنطقة... لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية“.

ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يوم الخميس قال إنه يظهر ضلوع الحرس الثوري الإيراني في الهجمات التي استهدفت الناقلة النرويجية فرنت ألتير والناقلة اليابانية كوكوكا كاريدجس في خليج عمان عند مدخل الخليج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز يوم الجمعة ”إيران فعلتها.. وتعلمون أنها فعلتها لأنكم رأيتم القارب“.

