استقالة حاكم نيويورك: اعانق النساء ولا اتحرش بهن

قدم حاكم ولاية نيويورك الديموقراطي اندرو كومو الثلاثاء استقالته بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي على الرغم من نفيه المتكرر لتلك الحوادث فيما وثقه الاسبوع الفائت تقرير لمكتب النائب العام في نيويورك.

حاكم نيويورك ينسحب

وقال كومو في تصريح "اعتقد أنه في ضوء الظروف، فإن أفضل وسيلة للمساعدة الآن هي أن انسحب"، موضحا أن "استقالتي ستكون نافذة خلال 14 يوما". لكنه اكد أنه يرغب في تقديم "اعتذار عميق جدا" من أي امرأة تعرضت للاهانة بسبب سلوكه.

اعانق ولا اتحرش

واضاف "كنت على الدوام قريبا جدا من الناس. (اعترف) بأنني اعانق واقبل الناس بعفوية، سواء نساء أو رجالا. لقد قمت بذلك طوال حياتي".

وتابع "لم يخطر في بالي أن اتجاوز الحدود مع أي شخص، لكنني لم ادرك" الخط الفاصل بين المسموح به وغير المسموح به.

وستخلف كومو مساعدة حاكم الولاية كاثلين هوشول، وهي أيضا ديموقراطية.

مساعدته تتهمه بالتحرش بها

وفي احدى الواقعات زعمت مساعدته، بالتحرش بها وقالت في إحدى المرات وبعد اجتماع خاص، قام كومو بتقبيلها على شفتيها دون موافقتها.

وقالت ليندسي بويلان إنه خلال أكثر من ثلاث سنوات من عملها كمستشارة اقتصادية في الإدارة، "كان كومو يلمس أسفل ظهري وذراعي وساقي"، كما مازحها في إحدى المرات وطلب منها لعب "بوكر التعري- strip poker".

و كتبت بويلان في منشور على موقع "ميديوم" أن القبلة حدثت بعد أن إحاطة فردية قدمتها للحاكم حول المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية في مكتبه بمدينة نيويورك.

وأضافت: "عندما نهضت لمغادرة المكتب، وقف أمامي وقبلني على شفتي. كنت في حالة صدمة، لكنني واصلت المشي". وقالت: "أن يعتبر أحد ما أنني شغلت هذا المنصب الرفيع بسبب إعجاب الحاكم بي، أكثر إهانة من القبلة نفسها".