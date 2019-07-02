استقالة رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب

قدم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته من منصبه الثلاثاء، وذلك بعد مطالبات نيابية وشعبية واسعة له بالتنحي باعتباره احد رموز النظام السابق.

وتم تكليف عبدالرزاق تربش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوما الى حين انتخاب رئيس جديد.

وكان أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني دعوا بوشارب، إلى "تقديم استقالته الفورية" قبل اختتام الدورة البرلمانية المقررة الثلاثاء.

ودعا بيان للهيئة صدر عقب اجتماعها، الاثنين الماضي، "بوشارب إلى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة البرلمانية؛ نظرا للتطورات الحاصلة في المجلس الشعبي وحتى لا يبقى المجلس رهينة أزمة مختلقة".

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات أدت إلى "الانسداد التام والتعطيل النهائي لعمل المجلس وجميع هياكله، وأمام المطالب الشعبية في تحقيق الانتقال الديمقراطي وما يحتاجه من رزنامة قوانين تخدم مصلحة الشعب والوطن، وتعجيل بإنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، وتلبية لمطالب الحراك الشعبي ومطالب هيئة الرؤساء وخدمة لهذه المؤسسة النبيلة".

ووقع على بيان هذه الهيئة 7 رؤساء مجموعات برلمانية، و5 نواب رئيس المجلس، و6 رؤساء لجان دائمة بالمجلس.



وقد تحول انسحاب بوشارب الى واحد من أبرز مطالب الحراك الشعبي تحت ما بات يعرف بـ"رحيل الباءات الثلاث".

