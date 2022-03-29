استقالة رئيس الوزراء الموريتاني

قال التلفزيون الموريتاني الرسمي ان رئيس الوزراء محمد ولد بلال قدم مساء الثلاثاء، استقالة حكومته الى رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتأتي استقالة ولد بلال بعد أيام من كلمة لرئيس البلاد انتقد فيها بقوة أداء الحكومة، وتحدث فيها عن “اختلالات تعاني منها الإدارة في بلاده جعلت المواطن يفقد الثقة فيها”.

وكان ولد الغزواني قد كلف الوزير الأول المستقبل محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة أغسطس/آب 2020.

والخميس، انتقد الرئيس الموريتاني أداء حكومة بلاده، داعيا إياها إلى “التحلي بالمسؤولية والحرص على أداء الواجب”.

وقال، في كلمة خلال حفل تخرج دفعة موظفين من المدرسة الوطنية للإدارة (رسمية) بالعاصمة نواكشوط، إن “أغلب الوزرات تعاني من انعدام هيئات لحل مشاكل المواطنين، هذا أمر غير مقبول (..) هناك نقص كبير في الرقابة على الخدمات العمومية”.

وأوضح: “الرئاسة يصلها يوميا عدد هائل من رسائل المواطنين الذين يطرحون مشاكل بسيطة، كان بالإمكان حلها في الوزارات وإدارات الدولة”.