استقالة صهر ثالث لرئيس كازاخستان السابق

قدم تيمور كوليباييف، زوج دينارا، الابنة الوسطى لرئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف استقالته من منصب رئيس مجلس الغرفة الوطنية لرجال الأعمال "أتامكين".

وكتب كوليباييف على موقع الغرفة: "اعتبارا من اليوم قررت الاستقالة كرئيس منتخب لهيئة رئاسة غرفة أتامكين الوطنية لرواد الأعمال"، معربا عن شكره لزملائه على عملهم المشترك ولخص نتائجه، فيما لم يوضح سبب استقالته.

يشار إلى أن كوليباييف وزوجته يمتلكان "بنك شعب كازاخستان" أكبر بنك في البلاد، فيما كان صندوق الثروة الوطنية "سامروك-كازينا " قد أعلن الوقف المبكر لصلاحيات رئيس شركة "كازترانسويل" ديماش دوسانوف وخيرات شاريباييفا، رئيس هيئة الأوراق المالية "الشركة الوطنية" كازاكغاز. الأول هو زوج علياء، ابنة نزارباييف الصغرى، والثاني تصفه وسائل الإعلام الكازاخستانية بأنه الزوج الثاني لـ"داريغا"، الابنة الكبرى لنزارباييف.

ونشرت علياء نزارباييفا في 13 يناير بيانا على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإنستغرام"، ذكرت فيه أنها واكبت بمرارة ما تمر به البلاد من أحداث، وأعربت عن شكرها لشعب كازاخستان على دعمه لوالدها.

ولفت مستخدمو الإنترنت إلى أن "إنستغرام"، حدد موقع صاحب الحساب في الإمارات العربية المتحدة، وبعد ذلك لم يعد الحساب متاحا.

ولم تحضر داريغا نزارباييفا الجلسة البرلمانية في 12 يناير، وأوضحت الدائرة الصحفية للبرلمان أنها في إجازة مرضية.