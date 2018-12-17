استقالة صهر روحاني بعد يومين من تعيينه

تزوج شهر أغسطس الماضي من ابنة رئيس البلاد

استقال كمبيز مهدي زادة، صهر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم من منصب رئيس المسح الجيولوجي في البلاد بعد يومين من تعيينه فيه، وذلك على خلفية موجة اتهامات بالمحسوبية تعرض لها.

وفي رسالة فسر فيها أسباب استقالته من منصب رفيع في وزارة الصناعات والتعدين، أعرب مهدي زادة، الشاب الثلاثيني الذي تزوج شهر أغسطس الماضي من ابنة رئيس البلاد في حفل زفاف كان "بعيدا عن الأضواء"، عن شكره للسلطات على ثقتهم به.

وتابع:"لكنني أطالبكم بإعفائي من الخدمة حتى أواصل نشاطاتي العلمية والبحثية".

قبل ساعات من استقالة مهدي زادة، دافع وزير الصناعات والتعدين، رضا رحماني، عن قراره تعيين الشاب للمنصب المسؤول بالقول إن اختياره جاء "بناء على كفاءته ولا علاقة لكونه صهر رئيس البلاد بذلك".

وأثار تعيين مهدي زاده، وهو طالب في برنامج دكتوراه بالهندسة البترولية ومستشار لوزارة النفط واتحاد تايكوندو ومنظمة الشباب الوطنية، موجة الانتقادات والاتهامات بالمحسوبية في مواقع التواصل الاجتماعي وبين أعضاء البرلمان.