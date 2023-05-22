استقالة علي شمخاني مهندس العلاقات السعودية الايرانية

اكدت مصادر اعلامية ايرانية ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني استقال من منصبه على نحو مفاجئ بعد الانجاز الذي حققه لبلاده باعادة علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع العربية السعودية

وقالت مصادر ان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عين علي أكبر أحمديان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لـ شمخاني

العاصمة الايرانية -طهران

يشار الى ان علي شمخاني المح مساء امس الاحد الى استقالته ببيت من الشعر على صفحته على تويتر للشاعر محتشم كاشاني، يقول فيه:

الكلام الذي قيل وسمع خلف الحجاب انتقل وانتشر في النهاية عبر الرموز والايماءات

وقد اكدت وكالة انباء “نور نيوز”، تلك الشائعات التي راجت في الوساط السياسية الايرانية وهي خطوة غير متوقعة خاصة بعد النجاح الذي حققة المسؤول الايراني البارز والاكثر قربا من العواصم العربية

من هو علي شمخاني؟