استقالة علي شمخاني مهندس العلاقات السعودية الايرانية

اكدت مصادر اعلامية ايرانية ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني استقال من منصبه على نحو مفاجئ بعد الانجاز الذي حققه لبلاده باعادة علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع العربية السعودية
وقالت مصادر ان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عين علي أكبر أحمديان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لـ شمخاني
يشار الى ان علي شمخاني المح مساء امس الاحد الى استقالته ببيت من الشعر على صفحته على تويتر للشاعر محتشم كاشاني، يقول فيه:
الكلام الذي قيل وسمع خلف الحجاب انتقل وانتشر في النهاية عبر الرموز والايماءات
وقد اكدت وكالة انباء “نور نيوز”، تلك الشائعات التي راجت في الوساط السياسية الايرانية وهي خطوة غير متوقعة خاصة بعد النجاح الذي حققة المسؤول الايراني البارز والاكثر قربا من العواصم العربية
من هو علي شمخاني؟
- علي شمخاني مقرب من العواصم العربية كونه ابن الأهواز العربية
- شغل منصب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إبان الحرب العراقية- الايرانية.
- تولى وزارة الدفاع في عهد حكومة محمد خاتمي.
- قبل ذلك تولى منصب نائب القائد العام لفيلق الحرس الثوري، في الفترة الممتدة بين 1981-1989.
- بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية علي الخميني، انتقل شمخاني بأمر من علي خامنئي إلى صفوف القوات المسلحة الإيرانية، كقائدًا للقوة البحرية للجيش الإيراني في عهد حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني (1988-1997).
- ليتولى مهمة تحديث العقيدة القتالية والمعدات الخاصة للقوتين البحريتين في ايران.
- في العام 2000 حصل على وسام الشرف من الملك السعودي آنذاك عبدالله بن عبد العزيز بعد توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين
- مع تسلم حكومة روحاني العمل تم تعيين شمخاني في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو المؤسسة المحورية التي ترسم سياسات الدفاع والأمن الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية تحت إشراف القائد الأعلى للبلاد.