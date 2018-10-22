استقالة مسؤول في صحيفة الشرق الاوسط احتجاجا على تصفية خاشقجي

ربعي المدهون رئيس الملف الفلسطيني بصحيفة "الشرق الأوسط"

قدم الصحافي ربعي المدهون رئيس الملف الفلسطيني بصحيفة "الشرق الأوسط" استقالته على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المدهون في بيان نشره على حسابه في فيسبوك " اليوم قدّمت استقالتي من العمل في جريدة "الشرق الأوسط"، في لندن، بعد 18 عاما، قضيت معظمها مسؤولا للملف الفلسطيني." .

وأضاف المدهون مبينا سبب استقالته قائلا " كنت أتمنى أن اختتم حياتي المهنية بحفل بهيج بين زملائي وأصدقائي. خططت لأن يكون ذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا، حين ينتهي عقد العمل. . لكن ما حدث بعد ظهر 2 أكتوبر الحالي، وضع حدا لكل شيء. كل شيء. قلب حياتي التي كانت ترتب خطواتها لتقاعد هادئ "آمن". كان مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي صادما. كان مفزعا، مرعبا، موجعا، مفجعا، مؤلما، بشعا وغير مسبوق. يستحق كل من خطط لقتل جمال أو شارك في قتله، عقوبة بحجم الجريمة وطبيعة دوره فيها."