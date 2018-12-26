استقالة مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة من منصبه

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون

قدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، استقالته من منصبه، معربا عن نيته الترشيح في الانتخابات الإسرائيلية القادمة في أبريل عام 2019.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن السفير دانون قدم استقالته وسيعود إلى إسرائيل وينوي الترشح للانتخابات التمهيدية عن حزب "الليكود".

وتوقع خبراء سياسيون استغلال الأحزاب الإسرائيلية الساحة الفلسطينية كدعاية انتخابية، بعد إعلان حزب الليكود الإسرائيلي موافقة قادة الائتلاف الحكومي على حل الكنيست الإسرائيلي وإجراء انتخابات مبكرة.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في شهر نوفمبر عام 2019، ولكن حزب الليكود لجأ إلى تقديم موعد الانتخابات بعد خلافات مع الأحزاب الدينية حول قانون التجنيد الذي يستثني اليهود الأرثوذوكس من أداء التجنيد.

وجرت آخر انتخابات في إسرائيل في مارس عام 2015، وفاز فيها رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، وأجريت انتخابات الكنيست 7 مرات، منذ العام 1996، سبق في معظمها افتعال حروب وارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين، كأحد العوامل الأساسية لدى السياسيين الإسرائيليين في الدعاية الانتخابية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية.