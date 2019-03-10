استقالة وزير الصحة التونسي على خلفية وفاة 11 رضيعا بمستشفى حكومي

مركز التوليد وطب الرضيع بتونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء السبت، قبول الاستقالة التي تقدم بها وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف على خلفية وفاة 11 رضيعا بمستشفى حكومي.

وتابع الشاهد في تصريحات إعلامية على هامش زيارتة للمستشفى أنه “تم فتح تحقيق إداري في الحادث وإن النيابة العمومية أيضا تتابع الموضوع وسيتم تحميل المسؤولية بخصوص أي تقصير محتمل”.

وعبر الشاهد عن تضامنه مع عائلات الضحايا. مضيفا أنه أعطى تعليماته إلى المحافظين لتقديم الإحاطة المادية والنفسية لهم.

وتم فتح عدة تحقيقات اثر وفاة الرضع، يومي الخميس والجمعة، في مركز التوليد التابع لمستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة، السبت.

وأوضحت الوزارة في بلاغ على صفحتها على فيسبوك “تعلن وزارة الصحة بأسف شديد انه تم تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة (من أكبر مستشفيات العاصمة) خلال يومي 7 و8 مارس 2019”.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أنه تم فتح تحقيق داخلي للتثبت من توافر الشروط الصحية في قسم التوليد وطريقة ادارة صيدليته.

وأضاف بلاغ الوزارة أنه تم اتخاذ “التدابير والاجراءات اللازمة خاصة منها الوقائية والعلاجية لتجنّب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد التحكم في الوضع”.

تلا ذلك بلاغ آخر قالت الوزارة فيه “إن النتائج الأولية للأبحاث بينت أن الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعا في هبوط في الدورة الدموية، وقد تمّ رفع العينات لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات”.

وزار وزير الصحة المكان السبت.

وتحدث أولياء قدموا للقسم لمعرفة ما اذا كان مواليدهم ضمن الضحايا عن وفاة الرضع بسبب استخدام مصل منتهي الصلاحية.

وقال متحدث باسم النيابة أنه تم أيضا فتح تحقيق قضائي.

وتدهور وضع القطاع الصحي العمومي التونسي الذي كان أحد مفاخر البلد، بسبب مشاكل إدارة وتمويل أدت إلى تراجعه بشكل عام مع نقص متواتر في توفر الأدوية في الآونة الأخيرة.

أ ف ب