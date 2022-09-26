استنفار رسمي عشية تشييع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

تشرع اليابان بتشييع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوم الثلاثاء، الذي اغتيل في الـ8 من يوليو الماضي.

ويأتي الاستعداد وسط معارضة الحفل الممول من دافعي الضرائب للزعيم الأطول خدمة في البلاد، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأعلنت الحكومة يوم الجمعة أنها ستقيم الجنازة الرسمية بتكلفة متوقعة تصل إلى 12 مليون دولار بسبب تكاليف الأمن الباهظ ورسوم الاستقبال لاستضافة شخصيات أجنبية.

إلى ذلك، اتخذت طوكيو الإجراءات الأمنية على محمل الجد، حيث انتشرت دوريات الشرطة في عدد من المناطق المركزية بالمدن، وكذلك في محطات السكك الحديدية الرئيسية.

كما تم تشديد الإجراءات الأمنية بالقرب من المنزل الذي عاش فيه شينزو آبي مع عائلته في منطقة توميغايا.

ووفقا لقناة "NHK" اليابانية فقد تم نشر حوالي 20.000 ضابط شرطة في طوكيو.

وفي يوم الجنازة في طوكيو، سيتم تقييد حركة المرور في عدد من أحياء المدينة التي سيمر من خلالها موكب الجنازة، كما ينطبق الشيء نفسه على المنطقة المحيطة بمجمع نيبون بودوكان.

كما ذكرت الحكومة اليابانية أن حوالي 6 آلاف شخص سيحضرون الجنازة بينهم أكثر من 30 من القادة الأجانب و14 من الرؤساء السابقين.