اليابان.. لحظة إطلاق النار على شينزو آبي

أظهرت مقاطع فيديو لحظة إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو بعيارين ناريين أطلقهما عليه مسلح الجمعة، خلال إلقائه خطابا بمدينة نارا غربي البلاد.

وتمكنت الشرطة من القبض على المهاجم الذي لم يبد أي مقاومة، فيما جرى نقل شينزو آبي البالغ من العمر 67 عاما الى المستشفى على عجل حيث وصفت حالته بالحرجة.

وذكرت محطة "إن إتش كيه" ووكالة كيودو أن آبي نقل إلى المستشفى ويعاني على ما يبدو توقفا في وظيفة القلب والجهاز التنفسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميا.

وقال شهود كانوا في مكان الحادث إن آبي كان يلقي كلمة ووصل رجل من خلفه واطلق النار، موضحين ان "الطلقة الأولى بدت وكأنها لعبة ولم يسقط وسمع دوي انفجار كبير. الطلقة الثانية كانت أكثر وضوحا وتمكنا من رؤية الشرارة والدخان".

و"بعد الطلقة الثانية أحاط به الناس وقاموا بتدليك قلبه".