استنفار مصري بسبب كورونا

نشر مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء في مصر تقريرا عن تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا، تحت عنوان "مصر ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا".

وذكر المركز في تقريره، أن النوع الجديد من كورونا لديه القدرة على التحور واكتساب جينات فيروسات أخرى تصيب الإنسان والحيوان، موضحا أن أعراض الإصابة بالمرض هي صعوبة التنفس، والحمى، والسعال، مع وصول الحالات الحرجة المصابة بالمرض إلى الالتهاب الرئوي، والفشل الكلوي ومن ثم الوفاة.

وأشار إلى وجود نصائح للوقاية من الإصابة بالمرض، وهي الحفاظ على نظافة اليدين، واستخدام المنتجات الحيوانية المعدّة بشكل سليم، وتفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية.

وأوضح التقرير أن مصر رفعت درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد، وسيتم العزل الفوري لأي حالة يشتبه بإصاباتها بالفيروس، مع متابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة.

وأشار إلى تنشيط الإجراءات لرصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع درجة الاستعداد وإجراءات المكافحة بالمستشفيات، مع تعميم منشور على منشآت الصحة للتعريف بالحالات وإجراءات الوقاية والتعامل معها.

رحلات جوية

علقت شركة "مصر للطيران" رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.

ومن المقرر أن يتم تعليق الرحلات إلى هانزو اعتبارا من أول فبراير، وعلى التوالي إلى بكين وجوانزو اعتبارا من 4 فبراير القادم حتى إشعارا آخر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، وانتشاره في أكثر من دولة وحفاظا على سلامة وصحة المسافرين.

ويأتي قرار تعليق الرحلات في هذا التوقيت في ضوء الالتزام بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر، حيث سيغادر آخر فوج سياحي صيني مصر في 4 فبراير القادم.

جدير بالذكر أن "مصر للطيران" تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.