استياء.. وزير التجارة يتعامل بفوقية مع مواطن عراقي

وثق مقطع فيديو لوزير التجارة في العراق أثير الغريري وهو ينادي على مواطن كهل ستيني بطريقة وصفها الناشطون بالفوقية، الأمر الذي أثار جدلا وانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو الذي راج بشكل لافت الوزير العراقي يقول للمواطن: "(..) إيش عندك، تعال تعال يمي، عيب، جيبلي ياه". وذلك خلال زيارة مفاجئة للوزير إلى محافظة كركوك شمال العراق.
وأثارت طريقة تعامل الوزير مع الكهل العراقي استياء الناشطين الذين وصفوه بالمتكبر، بعد أن وثق الفيديو المواطن العراقي وهو يشكو من تأخر الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إنجاز معاملته.
وزار وزير التجارة كركوك أمس السبت، حيث اطلع من المحافظ راكان سعيد الجبوري على عمليات تسويق محصول القمح في مراكز الاستلام بالمحافظة.