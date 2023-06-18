استياء.. وزير التجارة يتعامل بفوقية مع مواطن عراقي

وثق مقطع فيديو لوزير التجارة في العراق أثير الغريري وهو ينادي على مواطن كهل ستيني بطريقة وصفها الناشطون بالفوقية، الأمر الذي أثار جدلا وانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ماكو شي بس وزير التجارة ديتفاهم مع مواطن عراقي pic.twitter.com/crgRVALf7C — عزيز الربيعي (@aziz_alrubaye) June 17, 2023

وأظهر الفيديو الذي راج بشكل لافت الوزير العراقي يقول للمواطن: "(..) إيش عندك، تعال تعال يمي، عيب، جيبلي ياه". وذلك خلال زيارة مفاجئة للوزير إلى محافظة كركوك شمال العراق.

#العراق

وزير التجارة العراقي في زيارة إلى محافظة كركوك ويتعامل مع المواطنين بأسلوب غير حضاري.



مهما كان منصبك تبقى خادم لهذا المواطن *** pic.twitter.com/ebJ1uYYbjz — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa9x3w6y8r) June 17, 2023

وأثارت طريقة تعامل الوزير مع الكهل العراقي استياء الناشطين الذين وصفوه بالمتكبر، بعد أن وثق الفيديو المواطن العراقي وهو يشكو من تأخر الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إنجاز معاملته.

ماكو شي بس وزير التجارة ديتفاهم مع مواطن عراقي pic.twitter.com/crgRVALf7C — عزيز الربيعي (@aziz_alrubaye) June 17, 2023

وزار وزير التجارة كركوك أمس السبت، حيث اطلع من المحافظ راكان سعيد الجبوري على عمليات تسويق محصول القمح في مراكز الاستلام بالمحافظة.

