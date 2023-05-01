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اسد يقتل طفلا في غزة

تاريخ النشر: 01 أيّار / مايو 2023 - 05:31
خالة الطفل تحمل ادارة الحديقة المسؤولية
خالة الطفل تحمل ادارة الحديقة المسؤولية

قضى الطفل الفلسطيني حمادة نضال اقطيط البالغ من العمر 6 سنوات نحبه في قطاع غزة متأثرا بـ عضة اسد مساء اليوم الاثنين 

ووفق ما افادت عائلته فقد توفي الطفل وهو من خان يونس جنوب قطاع غزة متاثرا بعضة الاسد حيث نقل الى المشفى قبل ان تعلن وفاته 

وفتحت شرطة حماس التي تسيطر على غزة تحقيقا في الحادث الذي وقع داخل حديقة للحيوانات في قطاع غزة.

 

 

وقال متحدث باسم الشرطة أن الطفل تسلق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد، واقترب من إحدى فتحاته ما أدى لإصابته ومن ثم وفاته.في حادثة تعد الأولى من نوعها في القطاع الساحلي المكتظ بأكثر من مليوني نسمة.

واعلن عن إغلاق مدينة أصداء الترفيهية في خانيونس مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ إجراءات السلامة في المكان 

 

 

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