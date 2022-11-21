اسرائيل: احباط هجوم بسيارة مفخخة في جنين

زعمت قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت مدينة جنين الليلة انها فجرت سيارة مفخخة قبل موعد انفجارها حيث كانت معدة لاصطياد القوة الاسرائيلية المهاجمة

وقالت تقارير عبرية ان "السيارة التي انفجرت الليلة الماضية في جنين كانت مُعدة وجاهزة لتنفيذ تفجير ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

وانفجرت السيارة او تم تفجيرها في المنطقة الواقعة بين قرية يعبد ومستوطنة دوتان بجنين حسب ما اعلن "موقع 0404 العبري" واكد انها "سيارة مفخخة معدة لتفجير في قوات الجيش الإسرائيلي".

وزعم بان "مسلحين فلسطينيين" قاموا بوضع عبوات متفجرة داخل السيارة وثلاث اسطوانات غاز، واضاف بان السيارة كانت مزودة بآلية تفعيل للتفجير عن بعد.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية مدينة جنين في الضفة الغربية حيث اعتقلت عددا من المطلوبين فيما اعلن عن استشهاد فتى فلسطيني قبل ان تنسحب