اسرائيل: الغارات على حلب استهدفت مخازن تحت الارض لحزب الله

قالت مصادر اعلامية عبرية ان الغارات الاسرائيلية التي استهدفت المطار الدولي في حلب ومطار النيرب العسكري (قرب حلب) فجر اليوم الاربعاء يخضعان لسيطرة وادارة ايران وحزب الله اللبناني الموالي لها

وحسب المصادر والتقارير العبرية فقد اغارت الطائرات على مستودع أسلحة تحت الأرض تابع لإيران وحزب الله في مطار النيرب.

فيما دمرت الطائرات الاسرائيلية شحنة أسلحة إيرانية في مطار حلب الذي كان يستقبل المساعدات الانسانية لضحايا الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا في السادس من الشهر الماضي

واغارت طائرات اسرائيلية فجر اليوم الاربعاء على مطاري النيرب العسكري وحلب المدني الدولي مما ادى الى خروجه عن الخدمة

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية استهداف المطاريين تم من خلال 5 صواريخ إسرائيلية، فيما أشارت وزارة الدفاع في سوريا إلى أن الضربة الجوية الإسرائيلية فجر اليوم ألحقت أضرارا بمطار حلب الدولي.

وسبق أن استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مطار حلب الدولي قبل حوالي أسبوعين حيث أخرجته عن الخدمة.

وتشن إسرائيل منذ منتصف آذار من العام 2011م الغارات بين الفينة والأخرى على مواقع سورية وتزعم ان الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.