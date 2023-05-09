اسرائيل تبحث عن تهدئة وتخشى صواريخ من لبنان و"الجهاد" يغلق هواتفه

افادت مصادر اعلامية عبرية ان اسرائيل دعت سكان المناطق المحاذية لغزة الى البقاء في المنازل والملاجئ ودعتهم الى عدم مغادرة المناطق التي يستوطنون بها.

وقالت وسائل اعلامية عبرية ان لدى اسرائيل إنذارات ساخنة حول قرب إطلاق صواريخ على وسط اسرائيل كما اعربت تقارير امنية عن خشيتها من إطلاق حماس صواريخ من لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية ان سلطات الاحتلال تجري محادثات مع #مصر لمنع التصعيد بغزة ومع اليونيفيل لمنع إطلاق صواريخ من #لبنان الا ان المعلومات تؤكد ان حركة الجهاد اغلقت هواتفها رفضا لاي وساطة وذلك في اعقاب استشهاد 13 فلسطينيا هم عائلات 3 قيادات عسكرية بارزة في حركة الجهاد الاسلامي قضوا صباح اليوم الثلاثاء

إنتلي تايمز العبرية:

مجرد تقدير ..

هل سيطلق الجهاد الصواريخ؟ نعم.

هل سيزيد المدى إلى تل أبيب؟ ربما نعم

هل سنرى حلبة أخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، فسوريا أكثر من لبنان.

متى؟ كما يعلم الجهاد أن هناك "لحظات الذروة" في المساء وسيحاولون تحديدها على أنها الساعة المثالية من حيث الرد.

وقال القيادي في الجهاد الإسلامي (المسؤول عن المكتب الإعلامي للتنظيم) داود شهاب: ان الرد الفلسطيني على هذه الجريمة سيكون موحدا حتى يدرك العدو مرة أخرى ان محاولاته لتقسيم وحدة المقاومة لن تتحقق ".

في الاثناء ادان الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط تور فانسلاند هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة ، قائلا "إنني قلق للغاية بشأن التطورات في غزة بعد أن شنت "إسرائيل" عملية عسكرية صباح اليوم ضد أعضاء حركة الجهاد الإسلامي"

وشدد على ان "مقتل مدنيين في الضربات الجوية الإسرائيلية أمر غير مقبول. وأدعو كل المعنيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد.