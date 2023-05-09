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سرايا القدس تهدد برد سريع على اسرائيل

تاريخ النشر: 09 أيّار / مايو 2023 - 09:55
الجهاد الاسلامي تتوعد اسرائيل
الجهاد الاسلامي تتوعد اسرائيل

توعدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بالرد على اغتيال 3 من قادتها وعائلاتهم في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء

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وقالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي ان "المجزرة تجاوزت كل الحدود، ومثلت خرقاً لوقف النار" وتوعدت بالرد السريع مؤكدة انه لن يتاخر كثيرا وان الجهاد الاسلامي وسرايا القدس متمسكة بمواصلة مسيرتها النضالية وواجباتها المقدسة في مقاومة العدو. 

وقالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين  في بيان إنّ "الرد الفلسطيني على هذه المجزرة البشعة لن يتأخر وسرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبداً أمام هذه الدماء الطاهرة"، مؤكّدة أنّ العدو لن يحقق أهدافه ومبتغاه من وراء هذه الجريمة النكراء فالمقاومة صفوفها موحدة ومواقفها ثابتة.

وفيما صدرت تعليمات لسكان مستوطنات ناحال عوز بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر ، باوامر تمنع الخروج أو الدخول، خشية هجوم صاروخي محتمل بصواريخ كورنيت، فقد ادانت الفصائل الفلسطينية المجزرة الاسرائيلية في قطاع غزة 

 

 

من جانبها دانت وزارة الخارجية الايرانية العدوان وقالت في بيان إنّ "العدوان الصهيوني جاء عشية يوم النكبة كدليل على وحشية الكيان وضعفه أمام المقاومة البطلة للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس".

وشاركت في الغارات الاسرائيلية حوالى 40 طائرة ومروحية ومسيّرة ضد قطاع غزة فجر اليوم، وفق الإعلام الاسرائيلي، وتحدثت مصادر عبرية منها القناة السابعة الإسرائيلية إلى أنّ  "إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة الأميركية على العملية المخطط لها في غزة"

 

كلمات دالة:الجهاد الاسلاميفلسطينسرايا القدسايرانغزةحركة فتحكتائب شهداء الاقصى

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