اسرائيل تبلغ بـ قصف مدارس الاونروا بعد لجوء 40 الف فلسطيني اليها

أفاد مكتب الإعلام الفلسطيني الحكومي بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ مؤسسات أممية نيته قصف مدرستين معدتين لأغراض الإيواء في غزة.

وقال المكتب الإعلامي في غزة إن "الاحتلال يخبر مؤسسات أممية بنيته قصف مدرستي البراق والأقصى في محيط مسجد فلسطين".

وأضاف "علما أن المدرستين هما ضمن المراكز المعدة للإيواء واحداثياتها موجودة مسبقا لدى الجهات الدولية".

وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن "خطوة الاحتلال تعني ازدياد في وتيرة الجرأة على قصف الاعيان المدنية المحمية بقوة القانون".

خسائر العدوان الاسرائيلي

وقد خلّف العدوان خسائر مادية كبيرة، وأضرارا لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين الفلسطينيين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية ٢١٠،٣٦٠ مليون دولار، منها: ١٥١،٥٦٠ مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة ب ٥٨،٨٠٠ مليون دولار.

ومجموع ما تم قصفه من منازل وبيوت سكنية وصلت إلى أكثر من ١٠٠٥ وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر مالا يقل عن ٦٤٧٤ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.

كما تم قصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي عدد ١٣٢، وهدم كلي لحق ب ٣٣ مقر إعلامي، فضلا عن أضرار لعشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه ٤٨،٢٠٠ مليون دولار.

لاجؤون في المدارس



وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 40 ألف فلسطيني لجأوا إلى أكثر من 40 مدرسة تابعة لها في قطاع غزة، هرباً من الهجمات الإسرائيلية.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، انتقد المفوّض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، دون أن يصرّح باسم إسرائيل.

ليس هناك مكان للهرب في قطاع غزة، مبيناً أن الأخير كان يواجه أصلاً أزمات كبيرة مثل وباء كورونا.

وأشار إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية، لا تحلم الآن سوى بالبقاء على قيد الحياة. وأردف: "أونروا فتحت أبواب أكثر من 40 مدرسة تابعة لها، لإيواء 34 ألف نازح فلسطيني." وطالب لازاريني بتقديم الدعم لـ "أونروا."

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.

الأحد، ارتفع ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى 1235 جريحا فيما اكدت مصادر ان الضحايا تجاوزا المئتين الاثنين

بينما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة؛ فيما قتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.

منظمات: اسرائيل تستخدم اسلحة محرمة دوليا

ودعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وطالبت المؤسسات الحقوقية، في مؤتمر صحفي في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، المجتمع الدولي بحماية المدنيين والفرق الطبية، وكذلك توفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الطبية والوقود، و ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم المدنية.

أكدت المؤسسات الحقوقية أن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليا، محملة الاحتلال وقواته الحربية المسؤولية القانونية عن جرائهم المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدينة.

كما حذرت المؤسسات من مغبة استمرار صمتكم وصمت الدول، على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، معتبره هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحت دماء المدنيين العزل، وينذر بوقوع المئات من الضحايا.