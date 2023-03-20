اسرائيل تتبرا من تصريحات سموتريتش وتؤكد احترامها لوحدة الاراضي الاردنية

اكدت حكومة الاحتلال الاسرائيلي ان "إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن ولم يطرأ أي تغيير على موقفها الذي يعترف بوحدة أراضي المملكة" وذلك بعد بيان ناري من الخارجية الاردنية يندد بتصريحات وسلوك "المتطرف الارعن بتسلئيل سموتريتش وفق تعبيرها

من جهتها رفضت وزارة الخارجية المصرية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التى أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته.

ادانت وزارة الخارجية الاردنية التصرفات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي والمتمثله باستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة ودعت حكومة اسرائيل لاتخاذ موقف صريح وواضح مؤكدة انها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان ما وصفه بـ "التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود" وطالبت وزارة الخارجية الاردنية في بيانها المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضا خرقا للقيم والمبادئ الإنسانية.