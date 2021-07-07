اسرائيل تتهم رفاق اسير بالخيانة وترفض اعمار غزة قبل استعادته

تمسكت اسرائيل بشرطها للسماح باعادة بناء غزة من الدمار الذي احدثه عدونها في مايو/آيار الماضي، باستعادة جنودها الاربعة الموجودين في قبضة حماس، في الوقت الذي اتهمت اصدقاء احد الاسرى بالخيانة

4 اسرى في قبضة حماس

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، بحسب بيان للخارجية الإسرائيلية.

وانطلق الاجتماع بطلب من النرويج التي تترأس اللجنة، وبمشاركة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ونائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وعملية السلام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حاييم ريغيف الذي قال إن إعادة إعمار قطاع غزة مرتبط بإطلاق حركة “حماس” 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين محتجزين لديها.

اسرائيل تبكي للافراج عن اسراها

وضم الاجتماع، مسؤولين أمريكيين وممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب المصدر ذاته وطالب المسؤول الإسرائيلي المجتمع الدولي بالضغط على “حماس” للإفراج الإسرائيليين الأربعة

وتحتفظ حركة “حماس” بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، أما الآخران، فدخلا غزة في ظروف غير واضحة.

ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة، أو وضعهم الصحي.

اتهام رفاق اسير اسرائيلي بالخيانة

في الاثناء قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، معاقبة عدد من رفاق الضابط الأسير في غزة “هدار غولدين” بعد ظهورهم في مقابلة على القناة “12” العبرية مطالبين المستوى السياسي باستعادته.

وذكرت القناة أن الجيش قرر اتخاذ إجراءات عقابية بحق جنود الاحتياط من رفاق الضابط “جولدين” من لواء “جفعاتي” بعد أن وجهوا انتقادات لطريقة تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع ملف الجنود الأسرى، وأنها لا تفعل ما يكفي لإعادتهم إلى عائلاتهم.

وبينت القناة أن الجيش أبلغهم اليوم أنه سيتم استدعاؤهم لجلسة تأديبية انضباطية ومعاقبتهم عسكريًا، إذ يحظر عليهم التحدث في السياسة بشكل علني وتوجيه انتقادات للمستوى السياسي.

جندي اسرائيلي: الدولة خائنة

وقال جندي آخر من رفاق “غولدين” إن: “الدولة لم تقم بما يجب عليها؛ فقد أرسلت الجنود إلى المعركة ولم تهتم باستعادتهم بأي ثمن”.

أما رفيقه الجندي “عومير دودو” فقال إن الشعور العام هو “خيانة الدولة لجنودها”.

وأضاف “على المستوى الشخصي أشعر بأن الدولة خانتني، لقد قدمت لها كل شيء وأترك حياتي وأشعر أن هذا لا يهم الدولة إلى هذا الحد، لا يهمهم أن رفيقنا لا زال هناك”.

حماس: الشروط الاسرائيلية مرفوضة

وترفض “حماس” الشرط الإسرائيلي لإعادة الإعمار، وتطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى من الجانبين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وبدأ في 22 مايو/أيار الماضي، وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، أنهى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.

وتطالب الفصائل الفلسطينية برفع الحصار كاملا عن غزة، والسماح بعملية إعادة الإعمار.