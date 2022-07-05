اسرائيل تجري تجارب على جثامين الشهداء الفلسطينيين

اكد رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية ان جامعات إسرائيلية تستخدم جثامين الشهداء الفلسطينيين في مختبرات كليات الطب، ووصف الأمر بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللمبادئ والأخلاق العلمية.

انتهاك اسرائيلي صارخ لحقوق الانسان

وفي معرض حديثه عن الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الجاري وذلك في مستهل جلسة لمجلس الوزراء برام الله، قال اشتية: "تزيد سلطات الاحتلال من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم والمبادئ والأخلاق العلمية".

محاسبة الاسرائيليين المتورطين

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الجامعات العالمية بمقاطعة "الجامعات الإسرائيلية المتورطة في احتجاز الجثامين، والضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكها لجثامين الشهداء، وأن تقوم بالإفراج الفوري عن جميع جثامينهم المحتجزة لديها، كي يتمكن ذووهم من وداعهم، بما يليق بهم ويحترم مشاعرهم".

78 شهيدا

ولفت في هذا السياق إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الجاري بلغ "78 شهيدا، من بينهم 15 طفلا، كان آخرهم الشهيد كامل علاونة من قرية جبع، والشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله، التي ارتقت أمس الأول في معتقل الدامون".