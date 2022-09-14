"اسرائيل" تجري مباحثات مع قطر لفتح مكتب "مؤقت" لها خلال كأس العالم

كشف دبلوماسي اسرائيلي، النقاب عن محادثات بين مسؤولين اسرائيليين وقطريين، لفتح مكتب "مؤقت" للمشجعين "الاسرائيليين" الذين سيحضرون بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال الدبلوماسي الاسرائيلي، الذي لم يكشف هويته، "لا ينبغي تصنيفها على أنها محادثات دبلوماسية. وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق".

وكانت قناة "كان" العبرية، قد نقلت عن مصادر، أن مسؤولين اسرائيليين زاروا قطر، وناقشوا حضور المشجعين الاسرائيليين لبطولة كأس العالم، وإمكانية فتح "مكتب مصالح" لخدمة هؤلاء المشجعين خلال فترة المونديال.

واشارت "كان" إلى أن المسؤولين القطريين تعاملوا ببرود مع الطروحات الاسرائيلية.

وأضافت: "لا تزال المحادثات حول هذه القضية جارية، ولم تتوصل بعد إلى حل".

ولم تتأهل إسرائيل للبطولة التي تبدأ في نوفمبر المقبل، لكنها أعلنت عن اتفاق يسمح لمواطنيها، مثل الأجانب الآخرين، بالحصول على تأشيرة دخول لقطر مع إثبات شراء التذاكر.

وتابعت القناة: "ترى قطر في كأس العالم فرصة لتعزيز نفسها في المنطقة والعمل، من بين أمور أخرى، على الدفع نحو حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وسيتمكن الصحفيون الإسرائيليون أيضا من الذهاب إلى قطر خلال كأس العالم، لكن سيُطلب منهم ملء تأشيرة صحفي خاص، وفق القناة.

في يونيو/ حزيران الماضي، تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمكن بموجبه للإسرائيليين السفر ومشاهدة مباريات كأس العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.

وفقا لقواعد الفيفا، كان القطريون ملزمين بالموافقة على دخول أي إسرائيلي قدم تأشيرة لحضور المباريات، لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وألغوا الحاجة إلى هذا الإجراء، على ما نقلت القناة الإسرائيلية الرسمية.