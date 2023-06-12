اسرائيل تحصي خسائرها من حرب محتملة مع حزب الله

احصت الاجهزة الامنية الاسرائيلية خسائرها من حرب محتملة مع حزب الله وايران، وتحدث المراسل العسكري الاسرائيلي أمير بوخبوط نقلا عن القيادات الامنية الاسرائيلية عن سقوط قتلى وتدمير كبير ستتعرض له دولة الاحتلال

واجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الايام القليلة الماضية تدريبات وماورات عسكرية تحاكي حربا مع حزب الله اللبناني، فيما سبقها الاخير بمناورات ممائلة تحاكي هجوما وتصديا لهجوم اسرائيلي

وبحسب السيناريوهات المتاحة والمتوقعة الذي أجرته الجبهة الداخلية فان الهجمات الصاروخية التي سينفذها حزب الله اللبناني ستكون مركزة على مناطق شمال البلاد ومدينة حيفا

وتشير الدراسات الى ان للضربات الصاروخية الدقيقة والثقيلة المتوقعة نتائج سلبية حيث من المتوقع مصرع نحو مائة إسرائيلي واصابة أكثر من ألف شخص.

بالنسبة للمنشآت الاسرائيلية التي ستتعرض للضربات الصاروخية فانه سيتم تدمير 1000 منشأة على اقل تقدير من بينها 500 منشأة ستُدمر بشكل كامل .

الاضرار ستلحق عدة قطاعات وأضرار بالبنية التحتية للكهرباء والمياه وقواعد الجيش الإسرائيلي والمراكز السكانية

يلفت المحلل والخبير العسكري الاسرائيلي الى ان مناورة "اللكمة القاضية" التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي حاكت قصف صاروخي مكثف وشن هجمات بواسطة طائرات مسيرة من قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران، بعد ان تكون اسرائيل قد شنت هجمة جوية إستباقية ضد إيران وحزب الله في لبنان