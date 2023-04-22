اسرائيل تخرب مصلى باب الرحمة بالأقصى

اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ عملية تخريب في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك وذلك بعد سلسلة انتهاكات وتدنيس ازدادت خلال شهر رمضان المبارك

وقالت مديرية الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم السبت، ان السلطات الاسرائيلية قامت بعملية تخريب في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك واشارت انها ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة ردًا على هذه الهجمة العدوانية في الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مصلى باب الرحمة، في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك واقدمت على تخريب التمديدات الكهربائية والإضاءة والسماعات داخله.

وقالت الاوقاف ان سلطات الاحتلال هددت الفلسطينيين الذين يعبرون عن غضبهم او يفضحون الممارسات الاسرائيلية عبر وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي بالابعاد عن المسجد الأقصى

وقال سياسيون ان اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة إمعان في حربه على المساجد وانتهاكه الممنهج لحرمتها وخاصة المسجد الأقصى وسط دعوات على ضرورة المداومة على التواجد والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك.