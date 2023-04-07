اسرائيل تدعو المستوطنين لحمل السلاح بعد عملية الاغوار

دعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي المستوطنين الى حمل السلاح بعد مقتل مستوطنتين واصابة ثالثة بعملية اطلاق نار في الاغوار الفلسطينية الجمعة.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن قائد الشرطة يعقوب شبتاي قوله ان عملية اطلاق النار في الاغوار، والتي وصفها بانها "هجوم قاتل"، من المفترض ان يذكر الاسرائيليين بمدى جدية التهديدات التي تواجههم.

واضاف انه في ضوء ذلك يدعو كل من لديه سلاح مرخص من المستوطنين والاسرائيليين الى حمله هذه الايام، في ما يبدو اقرارا ضمنيا عن عجز قوات الاحتلال عن حماية هؤلاء.

وكانت مستوطنتان لقيتا مصرعهما واصيبت ثالثة بجروح خطيرة في عملية اطلاق نار استهدفت مركبة قرب حاجز مستوطنة الحمرا قرب اريحا في الاغوار الفلسطينية.

وقال الاعلام الاسرائيلي ان منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب، فيما اطلقت قوات الاحتلال عملية واسعة لتعقبهم، كما اقامت حواجز على الطرق وعمدت الى تفتيش المركبات الفلسطينية المارة عليها.

#فيديو وثقته كاميرا المراقبة للحظات الأولى لتنفيذ عملية إطلاق النار على سيارة في منطقة #الحمرا بغور #الأردن pic.twitter.com/waVjPj784n — Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) April 7, 2023

وبحسب المصادر الاسرائيلية، فقد طارد المنفذون الذين كانوا في سيارة المركبة التي كانت تقل المستوطنات، ثم فتحوا النار عليهن وصدموا مركبتهن ما ادى الى حرفها عن الطريق.

وتابعت ان المنفذين واصلوا اطلاق النار على مركبة المستوطنات بعد انقلابها على جانب الطريق.

وتقدر قوات الاحتلال ان العملية نفذها شخصان على الأقل.

جدير بالذكر ان مستوطنة الحمرا مقامة على أراض مسلوبة من بلدتي بيت دجن وفروش بيت دجن في محافظة نابلس، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.