اسرائيل: تدمير أنفاق حزب الله سيستغرق أسابيع

جنود اسرائيليون امام جدار شيد على الحدود مع لبنان

افاد الجيش الاسرائيلي الخميس أن عمليته لاكتشاف وتدمير أنفاق تتهم الدولة العبرية حزب الله اللبناني بحفرها لاغراض عسكرية، ستستغرق اسابيع عدة.

وقال المتحدث العسكري جوناثان كونريكوس لصحافيين انه تم تدمير أنفاق تمتد من قرية كفركلا اللبنانية الواقعة قبالة بلدة المطلة الاسرائيلية.

وبث الجيش أشرطة مصورة وصورا من الجانب اللبناني للحدود تثبت "بما لا يقبل الشك ان الانفاق حفرت في لبنان لتصل الى اسرائيل"، على قول المتحدث.

وأضاف "سنحتاج على الارجح الى اسابيع عدة، لكنه مجرد تقدير (...) العملية ستنتهي ما أن يتم العثور على هذه الانفاق الهجومية وتدميرها".

وأعلنت اسرائيل أنها اكتشفت خمسة انفاق على الحدود مع لبنان منذ بدء عملية "درع الشمال" في الرابع من كانون الاول/ديسمبر.

وتؤكد اسرائيل أن هذه "الانفاق الهجومية" تشكل وسيلة لمقاتلي حزب الله المدعومين من ايران للتسلل الى أراضيها في حال اندلاع حرب.