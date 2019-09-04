اسرائيل ترحب بقرار باراغواي افتتاح مكتب تجاري بالقدس

رحبت إسرائيل بقرار رئيس باراغواي ذي الاصول اللبنانية، افتتاح مكتب تجاري في مدينة القدس، معبرة عن ثقتها بأنها ستكون خطوة باتجاه افتتاح سفارة في المدينة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدة على “تويتر”، الأربعاء: “أهنئ رئيس باراغوي ماريو عبده بينيتز على قراره افتتاح مكتب تجاري في مدينة القدس، عاصمتنا، بعد قراره وضع حزب الله وحماس على قائمة الإرهاب”.

وأضاف كاتس: “إن تعزيز مكانة القدس هي واحدة من أهم أولويات وزارة الخارجية، وأنا على ثقة من أننا سنرى سفارة لباراغواي في القدس لاحقا”.

وماريو عبده بينيتز هو من أصول لبنانية، وأدى في أغسطس/آب 2018 اليمين الدستورية رئيسا للباراغواي.

وكان بينيتز قرر، في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، إعادة سفارة بلاده إلى تل أبيب بعد 3 أشهر من نقلها إلى مدينة القدس.

وردا على ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاق السفارة الإسرائيلية في باراغواي، فيما قررت الحكومة الفلسطينية افتتاح سفارة لها في باراغواي.

وحتى الآن، امتنعت دول العالم عن نقل أو افتتاح سفارات لها في القدس، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.

وافتتحت دول عدة مكاتب تجارية في المدينة، آخرها هندوراس التي افتتحت مكتبها قبل أيام.

وانتقدت السلطة الفلسطينية والدول العربية والعديد من الدول الإسلامية افتتاح سفارات أو مكاتب تجارية غربية في القدس، ودعت إلى التراجع عن هذه القرارات.

