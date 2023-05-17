اسرائيل ترفع سيف معاداة السامية في وجه ايلون ماسك

شنت وزارة الخارجية الاسرائيلية هجوما كاسحا على الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" إيلون ماسك، متهمة إياه بمعاداة السامية، بعد انتقاده لرجل الاعمال الصهيوني المجري الاميركي جورج سوروس ووصفه بأنه "كاره للإنسانية".

وقالت الخارجية الاميركية ان ماسك غرد بنكهة معادية للسامية عندما انتقد رجل الاعمال سوروس 92 عاما واعتبره بانه كاره للانسانية، واضافت "أدت تغريدة ماسك على الفور إلى تدفق نظريات المؤامرة المعادية للسامية على موقع تويتر".

وقال ماسك، في تغريدته إن سوروس "يكره الإنسانية"، وشبهه بـ"ماجنيتو"؛ شخصية الشرير الخارق من سلسلة "X-Men"، الذي نجا من الهولوكوست عندما كان طفلاً، ولديه قدرة خارقة على التحكم بالأشياء وتحوليها إلى أي شكل يريد.

هجوم الرئيس التنفيذي لتويتر تزامن مع الانباء التي تحدثت عن سحب الشركة القابضة التي أسسها الملياردير الأمريكي المجري استثماراتها البالغة 16 مليون دولار من شركة "تسلا" التي يملكها ماسك.

وهذه هي المرة الاولى التي يتعرض فيها ايلون ماسك لسموم المؤسسات الرسمية الاسرائيلية والتي كانت تترك مثل تلك المهمات للمنظمات الصهيونية واليهودية المتطرفة في العالم خاصة الولايات المتحدة ، حيث شنت منظمات يهودية أمريكية في وقت سابق هجوما ماسك، واتهمته "رابطة مكافحة التشهير" بعدم القيام بما يكفي للحد من "معاداة السامية" والعنصرية على "تويتر" منذ شرائه للموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

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