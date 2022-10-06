اسرائيل تستعد لتصعيد عسكري من طرف حزب الله بعد عرقلة الاتفاق البحري

اصدر القيادة العسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي تعليمات واوامر عاجلة للوحدات العسكرية كافة باعلان حالة الاستنفار استعدادا لاي تصعيد من الحدود اللبنانية بعد قليل من رفض رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد التعديلات التي ادخلها لبنان على مسودة اتفاق ترسيم الحدود.

استنفار اسرائيلي لمواجهة حزب الله

وقالت مصادر اعلامية عبرية في خبر عاجل ان جيش الاحتلال اصدر تعليماته بالاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد بعد رفض تعليقات لبنان على مسودة اتفاقية الحدود واشار الى ضرورة التهيؤ لمواجهة حزب الله اللبناني الذي قد يلجا للحرب.

و وفق "يديعوت أحرونوت": "أصدر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم الخميس، تعليمات للجيش بالاستعداد لسيناريو تصعيد في الشمال بعد تعثر المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية وإنتاج الغاز من منصة حفر "كاريش".

و تقرر إجراء استعدادات في ذراع الجو وذراع البحر وذراع البر على الجبهة الشمالية، فيما أشارت القناة 14 العبرية إلى أن حالة من الخوف والصدمة انتابت المستوطنين في المناطق الشمالية عقب تصريح غانتس بالاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد مع لبنان.

لابيد يرفض تعليقات لبنان

وكان رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد قد اطلع على التغييرات الجديدة التي تطلب لبنان إجراءها في اتفاق الحدود البحرية وأوعز لطاقم المفاوضات برفضها وزعم تمسكه بما يعتبره مصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية حتى لو كان هذا يعني عدم التوصل لاتفاق قريبا".

اسرائيل ستسخرج الغاز من كاريش

وشددت المصادر الاعلامية العبرية على ان سلطات الاحتلال تنوي استخراج الغاز من منصة كاريش "عندما يكون الأمر ممكنا" وهي المنصة التي تطالب لبنان بحصة منها حيث اطلق حزب الله مسيرات فوق المنطقة قبل اسابيع تمكنت اسرائيل من اسقاطها الا ان حسن نصرالله اعتبر ان الرسالة وصلت وانه حقق النصر

من جهتها اكدت وزيرة الطاقة، كارين إلحرار، لموقع "واينت" الاسرائيلي ، "إنني مطلعة على تفاصيل الاتفاق، وبإمكاني القول إنه جيد للدولة. ولم نتنازل عن سنتيمتر واحد من مطالب وزارة الأمن ولن نتنازل أيضا. وإذا لم يرغب اللبنانيون به، فلن يكون هناك اتفاقا".