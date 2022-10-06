ترفضها اسرائيل.. لبنان: ملاحظاتنا على مقترح الترسيم "تضمن حقوقنا في التنقيب"

قالت بيروت الخميس، ان ملاحظاتها على مقترح الاتفاق مع اسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتي رفضتا اسرائيل، تهدف الى ضمان "حقوق لبنان في التنقيب عن النفظ والغاز".

وتسلمت إسرائيل الأسبوع الماضي مسودة الاتفاق من الوسيط الأميركي آموس هوكستين، مرفقة بملاحظات لبنان على صيغتها المقترحة.

ويدور النزاع بين الجانبين على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة النهار عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله الخميس، أنّ الملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفظ والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

واضاف انها كذلك "تمنع أيّ تفسيرات لا تنطبق على الاطار الذي حدّده لبنان لعملية الترسيم وخلال المفاوضات التي استمرت أشهراً".

رفض وتهديد اسرائيلي

وجاءت تصريحات عون بعد اعلان اسرائيل عن ان رئيس الوزراء يائير لابيد رفض في وقت سابق الخميس، الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق المقترح لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت وكالة انباء رويترز عن مسؤول لبناني قوله أنّ "لبنان لم يتلقَّ ردّاً إسرائيليّاً رسميّاً بشأن طلبات تعديل مسوّدة اتفاق الترسيم"، مضيفا ان بلاده "تريد معرفة ما إذا كان الرفض نهائيّاً أو يمكن التفاوض بشأنه".

وكان مصدر سياسي إسرائيلي كبير قال في بيان انه "تم إطلاع رئيس الوزراء على تفاصيل التغييرات الملموسة الجديدة التي أراد لبنان إدخالها على الاتفاق وأوعز للفريق المفاوض برفضها".

وقال المصدر ان لابيد "أوضح .. أن إسرائيل لن تساوم على مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان معنى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق قريبا".

وكانت صحيفة "الاخبار" قالت الثلاثاء، ان لبنان شدد في ملاحظاته على رفض أي محاولة لربط عمل شركة توتال التي تتولى التنقيب نيابة عن اسرائيل في حقل كاريش ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها، بالاتفاق بين الشركة وتل ابيب.

واضافت الصحيفة ان لبنان اكد انه "يريد .. أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل".

وقال المصدر الاسرائيلي في البيان الخميس، أن "إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة كاريش عندما سيكون الأمر ممكنا".

واضاف انه اذا "حاول حزب الله أو أي طرف آخر ضرب منصة كاريش أو تهديدنا، فإن المفاوضات على الخط البحري ستتوقف فورا وعندئذ سيتوجب على حسن نصر الله (أمين عام حزب الله) أن يشرح لمواطني لبنان لماذا ليست لهم منصة غاز وليس لهم مستقبل اقتصادي".

تحفظات اسرائيلية

ومن المقرر ان يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الخميس، لبحث مقترح ترسيم الحدود البحرية والذي يتضمن ملاحظات لبنان.

وقبيل الاجتماع، قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي إيدان رول لصحيفة يديعوت احرونوت إن تل أبيب لديها "تحفظات" على المسودة، مضيفا انها ستعرض مجلس الوزراء الأمني، ثم على الحكومة بكامل تشكيلتها قبل ان تحال الى الكنيست (البرلمان).

وقبل عامين انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية ورعاية أممية لفض نزاع حول منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز الطبيعي.

ويضمن الاتفاق المقترح للبنان كامل المنطقة المتنازع عليها البالغة مساحتها حوالي 860 كيلومترا مربعا، بحسب مسؤولين لبنانيين.