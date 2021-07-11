اسرائيل تستعد للسيناريو الأسوأ في لبنان

تتابع "تل أبيب" عن كثب تطورات الاوضاع والأحداث في لبنان، حيث صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت أن لبنان على وشك الانهيار.

وقال بينيت اليوم الأحد إن إيران تتحمل المسؤولية الأكبر عن سوء الأوضاع في لبنان، وأضاف في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "الدولة اللبنانية توجد على حافة الانهيار مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن، ويجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم".

وشدد بينيت أنه ووزيري الخارجية يائير لابيد والدفاع بيني غانتس يتابعون الوضع في لبنان عن كثب، مضيفا أن إسرائيل "ستبقى على أهبة الاستعداد".

وتطرق بينيت إلى إعلان إسرائيل أمس عن إحباطها محاولة لتهريب أكبر شحنة من الأسلحة النارية منذ سنوات إلى أراضيها من لبنان، واصفا هذا الحادث بأنه "مجرد مثال واحد من بين العديد"، وأضاف: "سنواصل المتابعة"