"اسرائيل" تسمح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون".. وأول رحلة إلى تركيا

وافقت السلطات الاسرائيلية، على خطة للسماح للمسافرين الفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون الدولي في "إيلات" جنوب البلاد، على الرغم من رفض السلطة الفلسطينية للمشروع لاعتبارات سياسية.

وبحسب الخطة فإن أول رحلة طيران مستأجرة للركاب الفلسطينيين، ستتجه إلى مدينة أنطاليا التركية في وقت لاحق من أغسطس".، وذلك وفق موقع "واينت" الاسرائيلي.

وقال أمير عاصي من "مجموعة الأمير" السياحية: "بعد اجتماع مع مسؤولي الإدارة الإسرائيلية الاثنين الماضي، تقرر منح أول رحلة إلى أنطاليا في 21 أغسطس للمسافرين الفلسطينيين فقط"، مضيفا: "لكي تنجح الخطة ولضمان الشروط الأمنية المطلوبة، اخترنا السماح للمسافرين بحمل الحد الأدنى معهم".

جنوب الضفة الغربية

وتابع عاصي: "البرنامج سيركز في البداية على المسافرين من بيت لحم والخليل في جنوب الضفة الغربية لأن المسافة أقصر نسبيا بالنسبة لهم عن المطار البعيد. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إدراج فلسطينيي قطاع غزة في هذا البرنامج".

وأكد عاصي أنه "سيخضع المسافرون لنفس الإجراءات التي يمر بها الركاب عندما يغادرون عبر جسر اللنبي"، مضيفا أنه "لتسريع العملية، يُطلب من المسافرين اصطحاب قطع صغيرة من الأمتعة، لكن يمكنهم العودة بحقائب كبيرة".

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية، قد قالت في تقارير لها، أنه في حال انطلقت هذه الرحلات بشكل فعلي، فإن الخطوة ستعتبر تاريخية، حيث ستمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج عن طريق إسرائيل وليس عن طريق الأردن، كما هو متبع حاليا مشيرا إلى أن شركة الطيران التي تتجهز لتسيير الرحلات المباشرة للفلسطينيين

عملية منظمة ومراقبة

وأفادت تلك التقارير أن عملية نقل الفلسطينيين الى مطار رامون ستنفذ في إطار عملية منظمة ومراقبة، حيث سيتاح لهم السفر من إسرائيل لقضاء العطلة في تركيا. وأن هذه المبادرة هي جزء من سلسلة تسهيلات للفلسطينيين، والتي تأتي بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وافتتح مطار رامون للرحلات الجوية في 21 يناير 2019 وهو ثاني أكبر مطار في إسرائيل، ويستخدم المطار للرحلات الداخلية والرحلات الدولية وكذلك هو مطار للطوارئ إذا لزم الأمر.