اسرائيل تشتكي ايران للامم المتحدة وتتفاهم سرا مع اميركا

اشتكت اسرائيل على ايران في الامم المتحدة فيما اعلن وزير الخارجية جابي اشكنازي عن تفاهمات سرية اسرائيلية اميركية بشأن التعامل مع طهران، التي ردت بدورها عن الانباء المتعلقة بـ تحالف عربي اسرائيلي ضدها.

احتجاج اسرائيلي على ايران

وقالت مصادر عبرية ان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد أردن قدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي وسكرتير الأمم المتحدة يتهم فيها إيران بالوقوف وراء قصف سفينة الشحن الإسرائيلية في خليج عمان.

وطالب أردن الدول الأعضاء في المجلس بالتنديد إيران بسبب هذا الاعتداء، مؤكدا أن إسرائيل "ستدافع عن مواطنيها وسيادتها بكل الوسائل والطاقات المتوفرة لديها".

تفاهمات سرية اميركية اسرائيلية

في الاثناء أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن تل أبيب توصلت إلى اتفاق من وراء الكواليس مع واشنطن، يقضي بألا تفاجئ أي من الدولتين الأخرى فيما يتعلق بمفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الوزير غابي أشكنازي، قال خلال اجتماع عقده مع سفراء إسرائيل في آسيا، إن العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جيدة، مضيفا أنه يناقش الموضوع الإيراني مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ايران ترصد التحركات الاسرائيلية

وفي وقت سابق أمس حذرت الحكومة الإيرانية من أنها "ترصد التحركات الإسرائيلية المشبوهة ولن تسمح لإسرائيل بارتكاب أي حماقة ضد مصالحها القومية"، مضيفة أن الاتهام الإسرائيلي لطهران بتفجير السفينة الإسرائيلية يعود إلى "قلق (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من إحياء الاتفاق النووي وعودة الدبلوماسية مع إيران".

تخوف اسرائيلية من هرولة اميركية الى ايران

وأضاف أشكنازي أنه "إذا اعتقد أحد ما أن الأمريكيين سيهرولون بسرعة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن هذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث"، لافتا إلى أن "الهيئة الإسرائيلية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس ووزير الخارجية وقادة جهاز الأمن اتخذت قرارا بالدخول مع الإدارة الأمريكية في حوار لمناقشة المصالح الإسرائيلية وكيفية التوصل إلى اتفاق ممتاز يحمي المصالح الإسرائيلية والإقليمية، ويمنع إيران أن تكون نووية".

ايران ترد على تحالف عربي اسرائيلي

على صعيد متصل أكد أحمد وحيدي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن "إسرائيل تسعى للجوء لدول أخرى لمواجهتنا"، لافتا إلى أن "السعودية والإمارات والبحرين لا تمتلك الإمكانات والقدرة لمواجهتنا".

وفي تصريح نقله موقع RT، رد وزير الدفاع الإيراني الأسبق والقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، أحمد وحيدي، على سؤال حول التحالف الذي أعلنت إسرائيل أنها تعتزم تشكيله مع السعودية والإمارات والبحرين لمواجهة إيران، وقال: "الكيان الصهيوني يعاني من العديد من الأزمات الأمنية والاجتماعية إضافة إلى أزمة في هويته وشرعيته...هناك عدم استقرار داخلي، حيث تواجه الحكومة مشكلات جعلتها تجري أربع انتخابات خلال عامين".

لا امكانيات لمواجهة ايران

وأضاف عميد كلية الدفاع الوطني العسكرية: "هذا الكيان يسعى للجوء إلى دول أخرى كي تقدم له المساعدة في مواجهة إيران...السعودية، والإمارات، والبحرين، من بين تلك الدول، بالطبع إن هذه الدول لا تمتلك الإمكانات والقدرة لمواجهة إيران، ومن المستبعد أن تكون على هذه الدرجة من الحماقة كي تدخل في تحالف مع الكيان الصهيوني ضد إيران.