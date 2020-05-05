اسرائيل تعتقل سبعة مقدسيين بتهمة القيام بأنشطة لصالح السلطة الفلسطينية

قالت اسرائيل أن المعتقلين قاموا بنشاطات مموّلة من قبل السلطة الفلسطينية في المدينة “في ظل انتشار وباء فيروس كورونا”.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 7 فلسطينيين من سكان مدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد مداهمة منازلهم في المدينة، خلال ساعات فجر الثلاثاء.

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اللواء بلال النتشة، أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ومساعديه عماد عوض وعماد الأشهب، ورجل الأعمال مصطفى أبو زهرة، والصحافي تامر عبيدات، والناشطة رانية حاتم، وآخرون لم تعرف أسمائهم.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية أجرت عمليات بحث في منازل المعتقلين، وصادرت أجهزة حاسوب متنقلة.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت “7 مشتبهين من سكان القدس لانتهاك قانون تطبيق الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة”، في إشارة إلى اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وأضافت أن المعتقلين قاموا بنشاطات مموّلة من قبل السلطة الفلسطينية في المدينة “في ظل انتشار وباء فيروس كورونا”.

من جانبها، نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، بحملة الاعتقالات الإسرائيلية.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته في مدينة رام الله، إن غالبية المعتقلين شخصيات اعتبارية، وموظفون في مؤسسات فلسطينية، وأسرى سابقون، ونشطاء اجتماعيون.

وأضافت الهيئة إن حملة الاعتقالات، تأتي بهدف “تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في القدس”.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت الشهر الماضي ليوم واحد وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، وليومين محافظ القدس عدنان غيث، بتهمة العمل لصالح السلطة الفلسطينية في المدينة.

