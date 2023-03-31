البوابة - يوم الجمعة خيرة الله من أيام الأسبوع وخاصة في رمضان، وشهر رمضان هو هدية من الله إلى عباده، وأفضل شهور السنة، وفيما دعاء ثاني جمعة من رمضان:

دعاء ثاني جمعة من رمضان

يا رب في ليلة يوم الجمعة من رمضان ارزقني حسن الظن فيك وعدم انقطاع دعائي لك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكل من قال امين.

للهم كما بلغتنا اليوم الثاني عشر من شهرگ الفضيل بلغنا إكمال عدته وإدراگ ليلة القدر واكتبنا فيه من عتقائگ من النار يارب العالمين .

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألگ الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهگ، والشوق إلى لقائگ في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك وأستودعتك " لاإله إلا الله " فلقني إياها عند الموت وأستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك وأستودعتك أولادي وأهلي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين وأغفرلي ولوالدي وجميع أهل بيتي ولمن قرأ دعائي ووالديه والمؤمنين يا من لاتضيع عنده الودائع .

يَا مَنْ أَرْجُو لَهُ كُلُّ خَيْرٍ وَأَحَبُّه فِي اللَّهِ لَا غَيْرُ ، اللَّهُمّ أَبْعَدَ عَنْهُ كُلُّ شَرٍّ وَأَسْعَدَه مَدَى الدَّهْرِ ، وَيُسِرّ وَسَهْل لَهُ كُلُّ أَمْرٍ ، وَاغْفِر لَه وَوَالِدَيْه يَوْمِ الْحَشْرِ ، بَارَكَ اللَّهُ جمعتك وَسَائِر أَيَّامِك وَتُقْبَل اللَّه صِيَامِك .

رَبِّي سَأَلْتُك أَنْ تُجْعَلَ ثَوَانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي شهرك الْكَرِيمَ مِنْ نُورٍ ، وَدَقَائِقِهَا ذَنْب مَغْفُورٌ ، وساعتها تَوْفِيقٌ وسعادة وَسُرُور

اللـهم إجـعلهـا جـمعـة تتـبدل فـيهـا ذنــوبنــا حسنــات و تـمحـو لـنا فيـها الـذنـوب و تقيـلنـا العــثرات.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ عَفَوْت عَنْهُم وَرَضِيَت عَنْهُم وَغَفَرْت لَهُم وحرمتهم مِنْ النَّارِ وَكَتَبْت لَهُمْ الْجَنَّةُ .

اللهم يا من يملك التدبير وهو على كل شيء قدير، يا من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وتجن الضمير وهو اللطيف الخبير،اللهم اجعلنا ممن نوى فعمل ولا تجعلنا ممن شقي فكسل، ولا ممن هو على غير عمل يتكل.

يَا رَبِّ فِي لَيْلَةٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ رَمَضَانَ ارْزُقْنِي حُسْنَ الظَّنِّ فِيك وَعَدَمُ انْقِطَاعِ دُعَائِي لَك وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَكُلٌّ مَنْ قَالَ آمِينَ . *في هَذِهِ الْجُمُعَةُ مِنْ رَمَضَانَ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ تفريجاً لِكُلّ هُم ، وَاسْتِجَابَة لِكُلّ دُعَاءٌ ، وشفاءً لِلْمَرِيض ، وغفراناً لِكُلِّ ذَنْبٍ ، ورزقاً لِكُلّ مُحْتَاجٌ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعَمِهِ الْإِسْلَامِ

اللهم صحح ابداننا من العلل واعنا على ما افترضت علينا من العمل حتى ينقضي عنا شهرك هذا وقد ادينا مفروضك فيه علينا.

اللهم اعنا على صيامه ووفقنا لقيامه ونشطنا فيه للصلاة ولا تحجبنا من القراءة وسهل لنا فيه ايتاء الزكاة، اللهم لا تسلط علينا وصبا ولا تعبا ولا سقما ولا عطباً.

مَعَ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فِي رَمَضَانَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ عَفَوْت عَنْهُم ، وَرَضِيَت عَنْهُم ، وَغَفَرْت لَهُم ، وَحُرِّمَت عَلَيْهِمْ النَّارُ ، وَكَتَبْت لَهُمْ الْجَنَّةُ وَوَالِدِينَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أمواتاً وَإِحْيَاء .

اللهم ارزقنا الافطار من رزقك الحلال اللهم سهل لنا فيه ما قسمته من رزقك، ويسر ما قدرته من امرك واجعله حلالا طيبا نقيا من الاثام خالصا من الاصار والاجرام اللهم لا تطعمنا الا طيبا غير خبيث ولا حرام، واجعل رزقك لنا حلالا لا يشوبه دنس ولا اسقام يا من علمه بالسر كعلمه بالاعلان يا متفضلا على عباده بالاحسان.

مَع صَبَاح هَذِهِ الْجُمُعَةُ فِي رَمَضَانَ اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ فِي قُلُوبِنَا أُمْنِيَةٌ إلّا وحققتها بِقُدْرَتِك يَا كَرِيمُ ، وَارْزُقْنَا خَيْرٌ الْأَقْدَار وارضِنا بِهَا يَا رَبِّ.

يا من هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم خبير الهمنا ذكرك وجنبنا عسرك، وانلنا يسرك واهدنا للرشاد ووفقنا للسداد واعصمنا من البلايا، وصنا من الاوزار والخطايا يا من لا يغفر عظيم الذنوب غيره، ولا يكشف السوء الا هو يا ارحم الراحمين واكرم الاكرمين.

في يوم مبارك ك جمعة في شهر رمضان أسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل لنا صيامنا وقيامنا ودعائنا.

اللهم لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى ينقضي شهر رمضان عنا وقد قبلت فيه صيامنا وقيامنا، وزكيت فيه اعمالنا وغفرت فيه ذنوبنا واجزلت فيه من كل خير نصيبنا فانك الاله المجيب والرب القريب،وانت بكل شيء محيط.

ربي إنه يوم جمعة وفي رمضان الخير فأكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

صل على محمد واهل بيته الطيبين، واجعل صيامنا مقبولا وبالبر والتقوى موصولا، وكذلك فاجعل سعينا مشكورا وقيامنا مبرورا، وقراننا مرفوعا ودعاءنا مسموعا واهدنا للحسنى وجنبنا العسرى ويسرنا لليسرى.

يا رب في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم ارزقنا فرح يعقوب وفرج يونس وصبر ايوب.

اللهم اعل لنا الدرجات وضاعف لنا الحسنات، واقبل منا الصوم والصلاة واسمع منا الدعوات واغفر لنا الخطيئات وتجاوز عنا السيئات واجعلنا من العاملين الفائزين.

ربي سألتك أن تجعل يوم الجمعة في شهرك الكريم ثوانيها من نور ودقائقها ذنب مغفور وساعتها توفيق وسعادة وسرور.

اللهم يا فاﺭﺝ ﺍﻟﻬﻢ ﻭﻳﺎ ﻛﺎﺷﻒ ﺍﻟﻐﻢ ﻓﺮﺝ ﻫﻤﻲ ﻭﻳﺴﺮ ﺃﻣﺮﻱ ﻭﺍﺭﺣﻢ ﺿﻌﻔﻲ ﻭﻗﻠﺔ ﺣﻴﻠﺘﻲ ﻭﺍﺭﺯﻗﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺍﺣﺘﺴﺐ ﺍﻟﻠﻬﻢ افتح لي ابواب الرزق والسعادة والعافية يارب العالمين انا وكل من قال آمين .

أدعية يوم الجمعة في رمضان مستجابة

في أول جمعة في رمضان اللهم إجعلني أبكي فرحاً من حلم ظننته مستحيلاً فتحقق.

ربي مع صباح اول جمعة في رمضان تمم أمورنا القادمة على خير وحقق لنا ما نتمنى، وأبعد عنا شر الحاسدين ف أنت خير الحافظين.

في أول جمعة من شهر رمضان المبارك جعلنا الله وإياكم من الميسرين لطاعاته مغفوري الذنب مقبولي التوبة عتقائه من النار جعل الله لكم من كل ضيقٍ فرجا ومن كل همٍ مخرجا ووقاكم من فتن الزمان وغمركم بالأمن والأمان وسلامة الأوطان.

كل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير جمعتكم طيبة.

يا رب انها يوم الجمعة من رمضان أسأل الله تعالى أن تدوم السكينة في قلوبكم والابتسامة على محياكم والسعادة في بيوتكم والصحه في أبدانكم والتوفيق في حياتكم والأمان في دروبكم والنور في وجوهكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وولوالديكم وكل عزيز لديك.

اللّهم يا رب اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرّمت عليهم النار وكتبت لهم الجنّة ووالدينا وجميع المسلمين أمواتا وأحياء.

اللهم يا رب اجعلها خيرا وبركة وفرجا وسعادة ورحمة على الجميع.

مع صباح يوم الجمعة في رمضان اللهم يا رب لا تدع في قلوبنا أمنيّة إلا وأحييتها بقدرتك يا كريم وأرزقنا خير الأقدار وأرضِنا بها يارب.

يا رب في ليلة أول جمعة في رمضان ارزقنا فرحًا قريبًا يُبشر قلوبنا ويُطمئن نفوسنا.

اللهم يا رب إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك وأستودعتك لاإله إلا الله فلقني إياها عند الموت وأستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك وأستودعتك أولادي وأهَلْي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين وأغفرلي ولوالدي وجميع أهَلْ بيتي ولمن قرأ دعائي ووالديه والمؤمنين يا من لاتضيع عنده الودائع جمعة مباركة.

دعاء يوم الجمعة