اسرائيل تعتقل 50 عنصرا من الجبهة الشعبية وتزعم احباط هجوم كبير

كشف جهاز الشاباك الإسرائيلي عن إحباطه سلسلة عمليات كان يخطط لها عناصر من الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، بعد اعتقالهم.

وذكرت القناة 7 العبرية أن قوات الجيش بالتعاون مع الشاباك والشرطة كشفوا عن بنية واسعة للجبهة الشعبية بعد تنفيذ عملية عين بوبين التي قتلت فيها المستوطنة رينا شنراف وأصيب والدها وشقيقها.

وأوضحت أن الشاباك اعتقل حوالي 50 عنصراً من الجبهة الشعبية واقتادهم للتحقيق بما فيهم أعضاء كبار في الجبهة وصودرت منهم العديد من الأسلحة.

وأشار إلى أن "​القوات الإسرائيلية​ داهمت عددا من المنازل في ​رام الله​ واعتقلت العشرات"، لافتاً إلى أن "قائد هذه الشبكة تم اعتقاله قبل حوالى ثلاثة أشهر في رام الله أثناء قيادته ​سيارة​ في وسط المدينة".

وزعم الشاباك أن عناصر الشعبية خططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نار، وهجمات كبيرة في المستقبل القريب.