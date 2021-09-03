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اسرائيل تعثر على بقايا صاروخ سوري

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:50
شظايا الصاروخ السوري
شظايا الصاروخ السوري

عثر سكان يهود في فلسطين المحتلة على بقايا وشظايا الصاروخ السوري الذي سقط على شواطئ تل ابيب خلال تصدي المضادات الجوية السورية لعدوان اسرائيلي فجر اليوم الجمعة

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شظايا الصاروخ السوري

وقالت مصادر وتقارير عبرية ان الشرطة تعمل على تجميع اجزاء الصاروخ وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، إن صاروخ مضاد للطائرات أطلق الليلة الماضية من الأراضي السورية، حيث انفجر فوق البحر ولم يتم تفعيل الانذارات بسبب بعد الخطر 

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سكان في وسط البلاد قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات في أشدود وغوش دان وسماء تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم.

 

عدوان اسرائيلي على سورية 

وقال مصدر عسكري سوري إنه وحوالي الساعة 1:26 من فجر يوم الجمعة، "نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق" وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

 

 

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