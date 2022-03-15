اسرائيل تعدم 3 شبان فلسطينيين والفصائل تدين

أدانت فصائل وشخصيات فلسطينية، صباح يوم الثلاثاء، إعدام قوات الاحتلال لشبّان فلسطينيين في مختلف محافظات الضفة المحتلة وبلدة راهط بالنقب

ادانة فلسطينية

أصدرت حركة المجاهدين، بيانًا أكدت فيه أن الدماء الفلسطينية التي تسيل على أرض الضفة الباسلة والنقب الحر هي نبراساً يضيء طريق التحرير للمجاهدين الأبطال.

ونعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد الطفل نادر هيثم ريان الذي ارتقى صباح اليوم خلال اقتحام الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأكدت أن هذه جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سجل جرائم العدو بحق شعبنا الفلسطيني، وتعبر عن الوجه الإجرامي للكيان المجرم.

وقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحية فخر وإعتزاز لروح الشهداء (سند الهربد - نادر ريان - علاء شحام) الذين استشهدوا صباحًا في رهط في النقب المحتل ومخيم بلاطة وقلنديا خلال اقتحامات للقوات الخاصة الإسرائيلية ومواجهات مع الاحتلال.

وبدوره، قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن دماء الشهداء الثلاثة تخضب أرضنا المحتلة في قلنديا وبلاطة والنقب تأكيداً على أن شعبنا الفلسطيني صاحب الأرض المباركة.

كما دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جريمة إعدام الشبان الثلاثة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي قلنديا وبلاطة وفي النقب صباح اليوم، ودعت وهي تنعى الشهداء الأبطال إلى المشاركة في تشييع جثامينهم بما يليق بتضحياتهم.

شهداء في الضفة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، صباح الثلاثاء، باستشهاد الفتى نادر هيثم ريان (17 عامًا) خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في شارع القدس شرق نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة عبر شارع القدس، وحاصرت منزل المطارد عمار فايز عرفات قبل أن تقوم باعتقاله، فيما وقعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بينهم فتى في الرابعة عشرة من عمره أصيب بجراح بالغة الخطورة ونقل إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

وأشارت المصادر، إلى أنّ اشتباك مسلح اندلع مع جنود الاحتلال في شارع القدس خلال انسحاب قوات الاحتلال من المخيم.

وفي النقب، استشهد فلسطيني، فجر يوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال خلال محاولة اعتقاله إلى جانب آخر.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" العبرية، فإنّ قوة خاصة من ما يسمى "حرس الحدود" نفذت عملية اعتقال في بلدة رهط بالنقب المحتل، لاثنين من الفلسطينيين، وخلال العملية تم إطلاق الذخيرة الحية ما أدى لاستشهاد أحدهما.

وتبيّن في وقتٍ لاحق، أنّ الشهيد هو الشاب سند سالم الهربد ويبلغ من العمر 27 عاماً، وهو والد لثلاثة أطفال من مدينة رهط.

كما أعلنت وزارة الصحة في الضفة المحتلة، استشهاد الشاب علاء محمد شحام برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في مخيم قلنديا شمال القدس.