اسرائيل تعلن احباط تهريب طائرات استطلاع مسيرة الى غزة

اعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية الاربعاء، انها احبطت محاولة لتهريب عشر طائرات استطلاع مسيرة الى قطاع غزة عثر عليها مخبأة داخل حقيبة سوداء في حافلة صغيرة عند معبر ايريز.

وقالت الوزارة في بيان ان المسيرات كانت ستستخدم لاغراض الاستطلاع من قبل "المجموعات الارهابية العاملة في قطاع غزة".

ولم يوضح البيان ما اذا كانت محاولة التهريب المزعومة مرتبطة بحركة حماس التي تسيطر على القطاع ام حركة الجهاد الاسلامي، وهما اكبر فصيلين في القطاع.

واوضح البيان ان حراس الامن ووحدة "كي 9" المتواجدون على المعبر تمكنوا من رصد محاولة التهريب عند معبر بيت حانون "ايريز" شمال قطاع غزة.

סוכלה הברחת רחפנים לאיסוף מודיעין משטח ישראל לרצועת עזה דרך מעבר ארז.

הבודקים הביטחוניים של רשות המעברים במשרד הביטחון תפסו במעבר ארז שקית שחורה שהוסתרה במיניבוס שהיה בדרכו לעזה, ובתוכה רחפני צילום שיועדו עפ"י החשד לגורמי טרור למטרות איסוף מודיעין.

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واشار الى انه خلال تفتيش المركبة، استطاع كلب مدرب اكتشاف الحمولة المشبوهة واعطى اشارة بذلك الى مسؤولي الامن بعدما قام بالجلوس فوقها.

ولا تستطيع الكلاب اكتشاف القنابل او المسيرات بشكل مباشر، لكن بامكانها بعد تدريبها ان تصبح قادرة على اعادة تفكيك مختلف انواع الروائح للمكونات التي تشتمل عليها مختلف انواع الاجهزة والمعدات.

وقد تمت احالة هذه القضية الى قوات الامن للتحقيق فيها، وذلك بحسب البيان الذي لم يكشف عن اسماء متورطين في محاولة التهريب او ما اذا كان احد ركاب الحافلة مسؤولا عنها.

كما ان البيان لم يشر الى ما اذا كانت هناك محاولات سابقة لتهريب مثل هذا العدد من المسيرات الى قطاع غزة، او ما اذا كانت هذه الواقعة غير مسبوقة.