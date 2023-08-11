اسرائيل تعلن احباط محاولة تجسس تورط فيها يهودي ايراني

اعلنت اسرائيل انها احبطت الجمعة، محاولة تجسس لحساب طهران تورط فيها يهودي ايراني قدم الى الدولة العبرية بحجة زيارة اقرباء له فيها.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) ان الرجل اعترف لدى استجوابه في مطار بن غوريون بانه حضر بهدف التجسس لحساب عناصر امن ايرانيين، حيث تم اعادة ترحيله الى الجمهورية الاسلامية.

وأضاف الشين بيت انه عُثر في حوزة الرجل على هواتف محمولة وأجهزة شحن ونقود، مؤكدا ان محاولة التجسس هذه تاتي في سياق جهود اوسع نطاقا تبذلها ايران لزراعة شبكات تجسس وارهاب في الدولة العبرية.

وبرر جهاز الامن الاسرائيلي ترحيله وعدم اعتقاله بانه على ما يبدو كان اقدم على تلك المحاولة تحت اغراء المال، مشيرا كذلك الى اعتبارات اخرى لم يفصح عنها.



ومنذ سنوات تتبادل العدوتان اللدودتان ايران واسرائيل الاتهامات بالتخطيط لعمليات تخريب واغتيالات وغيرها من المؤامرات.

وغالبية اليهود الذين كان يبلغ عددهم 80 الفا في ايران، غادروا هذا البلد عشية الثورة الإسلامية في 1979، بحسب المؤتمر اليهودي العالمي.

ومع ذلك، فان ايران لا تزال تحتضن اكبر جالية يهودية في الشرق الأوسط.