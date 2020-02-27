اسرائيل تعلن اسقاط طائرة مسيرة من غزة ومصادرة أموال إيرانية مُرسلة لحماس

لم تتضح مهمة هذه الطائرة بدون طيار أو الجهة التي تقف خلف إطلاقها.

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن مقاتلات حربية أسقطت الخميس، طائرة بدون طيار أقلعت من قطاع غزة فوق البحر المتوسط.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح "أسقطت مقاتلات حربية قبل دقائق معدودة طائرة بدون طيار، تم رصدها وهي تقلع من قطاع غزة، وتحلق بشكل استثنائي غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط".

ولم تتضح مهمة هذه الطائرة بدون طيار أو الجهة التي تقف خلف إطلاقها، حيث لم تصدر أي جهة في قطاع غزة، تعقيبا حول تصريح الجيش.

من جهة اخرى، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت الخميس، إنه أمر بمصادرة 4 ملايين دولار، كانت في طريقها إلى قطاع غزة.

وقال بينيت في تغريدة على تويتر: "وقّعت اليوم على أمر بوضع اليد على 4 ملايين دولار، تم تحويلها من إيران إلى حركة حماس".

وأضاف بينيت "الغرض من هذه الأموال، هو تطوير البنية التحتية لحركة حماس في غزة، وتصنيع الأسلحة ودفع رواتب عناصر الحركة". وزعم بينيت أن "الأموال تأتي من الحكومة الإيرانية".

ولم يوضح بينيت في تغريدته، كيف تم كشف هذه الأموال، ومصادرتها، وطريقة تحويلها، فيما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إن الأموال تمت مصادرتها من شركة صرافة في قطاع غزة.

ولفتت إلى إن القرار الذي وقعه بينيت "سيحد من قدرة مالك الشركة في غزة وأفراد عائلته من العمل على المستوى الدولي من خلال تقييد حركتهم إلى بعض الدول وتقييد قدرة الشركة على تنفيذ نشاطات مالية من خلال المؤسسات الدولية".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قد قررت فتح معبري "إيرز" (بيت حانون) في شمال قطاع غزة و"كيرم شالوم" (كرم أبو سالم) في جنوبه، غدا، بعد إغلاقهما في أعقاب التصعيد بين الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي، مطلع الأسبوع الحالي.

وقال ما يسمى "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق (المحتلة)"، كميل أبو ركن، ، إن الجيش سيعيد توسيع مساحة الصيد في غزة إلى 15 ميلا بحريا، واستئناف العمل في معبري بيت حانون (إيرز) وكرم أبو سالم اعتبارا من الأربعاء.

وفي ذات السياق، أعلنت مؤسسة لجان العمل الزراعي، في قطاع غزة (غير حكومية)، أن السلطات الإسرائيلية، قررت بدءا من مساء الأربعاء، إعادة فتح البحر أمام الصيادين الفلسطينيين.

وقال مدير لجان الصيادين في المؤسسة، زكريا بكر، إن "جهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، أبلغهم بأن إسرائيل قررت إعادة فتح بحر غزة، مساء الأربعاء".

والاثنين الماضي، قررت إسرائيل إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل، وكذلك معبري بيت حانون (إيرز) وكرم أبو سالم، على خلفية التصعيد العسكري، الذي استمر لمدة يومين قبل أن ينتهي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار مساء الإثنين، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، عبر وسطاء.