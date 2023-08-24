اسرائيل تعلن اسم منفذ عملية حوارة وعلاقته بالدكتور ابو معلا

اتهمت المخابرات الأسرائيلية وبشكل رسمي الناشط في حركة حماس اسامه بني فضل من بلدة عقربا قضاء مدينة نابلس في الضفة الغربية بتنفيذ عملية حوارة

ووقعت العملية قبل 5 ايام عندما هاجم فلسطيني مستةطنا وابنه في محطة لغسيل السيارات وقضى عليهما ولاذا بالفرار ومنذ تلك اللحظة تصارع الاجهزة الامنية الزمن بحثا عن المنفذ

وقالت مصادر ان منفذ عملية حوارة وصل راجلا لمحطة غسيل سيارات في بلدة حوارة، واختار مكانا قريبا من المكان الذي توقف فيه مستوطنان، وقام برشقهما بالرصاص قبل أن يغادر المكان سريعا.

وقبل 3 ايام اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس وحاصرت منزل الدكتور الفلسطيني شهيد ابو معلا لعدة ساعات قبل ان تعتقله وتفتش منزله بدقة

اتضح ان الدكتور شهيد ابو معلا هو زوج شقيقه اسامة بني فيصل وقدم له العلاج حيث اصيب اسامه اثناء هروبه وتم علاجه من قبل نسيبه الطبيب

الدكتور شهيد ابو معلا

.