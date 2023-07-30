"اسرائيل" تفتتح جسرا معلقا يربط بين البلدة القديمة و"جبل صهيون" في القدس (صور)

قامت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بافتتاح أطول جسر معلق في مدينة القدس الشرقية، والذي يربط بين البلدة القديمة و"جبل صهيون" بارتفاع يبلغ 202 متراً.

وتم تنفيذ هذا الجسر من قبل وزارة القدس والإرث اليهودي بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليون شيكل.

وأفادت صحيفة "القدس إم نت" الإسرائيلية أن الجسر المعلق سيكون مجانياً للجمهور، وسيعمل كمنطقة سياحية رئيسية في مدينة القدس الشرقية، المعروفة أيضاً باسم المدينة القديمة.

الاحتلال ينهي أعمال إنشاء الجسر الاستيطاني فوق أراضي الأهالي في حي واد الربابة بسلوان جنوب الأقصى ويعلن افتتاحه اليوم pic.twitter.com/HWcH9Cn8RA July 30, 2023

وأشار رئيس اللجنة الوزارية لشؤون القدس، مائير باروش، إلى أن الجسر المعلق الجديد سيوفر تجربة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزوار رؤية أجزاء واسعة من مدينة القدس منه، مما سيجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

من جهته، أعرب وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، عن أن الجسر المعلق يمثل فرصة جيدة للعائلات الإسرائيلية لاستكشاف مدينة القدس بشكل مميز، مشدداً على ضرورة استمرار الاستثمار في الترويج للمدينة كوجهة سياحية رائدة.

من المقرر أن يفتح الجسر المعلق يومياً من السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وسيكون مخصصاً للمشاة فقط، مما يوفر فرصة للزوار للاستمتاع بمناظر رائعة لمدينة القدس واستكشافها بطريقة فريدة ومميزة.

